Credit Suisse hebt Ziel für Just Eat Takeaway an - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach Quartalszahlen von 3300 auf 3400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe über einen etwas stärker als erwarteten Auftragsrückgang berichtet, aber ein positives bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) erreicht, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der nächste Meilenstein sei nun ein positiver Cashflow./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 18:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.