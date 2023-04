Credit Suisse hebt Ziel für Fedex auf 273 Dollar - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fedex von 269 auf 273 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der lange diskutierte Plan, die beiden Zustellnetze in der Luft und auf dem Land zusammenzufassen, sei endlich vom Logistikkonzern angenommen worden, schrieb Analyst Ariel Rosa einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei die richtige Strategie, ergänzte er. Nun müsse das Management sie umsetzen, um damit die laufenden Transformations- und Kosteneinsparungsinitiativen voranzutreiben./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2023 / 06:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.