Credit Suisse hebt Ziel für Eon auf 12,70 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Eon von 11,50 auf 12,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Energieversorger habe die Herausforderungen des vergangenen Winters erfolgreich gemeistert, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Energiekrise habe die Energiewende in Europa beschleunigt und die Wachstumschancen für Eon untermauert./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 03:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.