Credit Suisse hebt Ziel für Diageo auf 4500 Pence - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Diageo vor Zahlen von 4400 auf 4500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für das US-Geschäft des Spirituosenkonzerns sehe er Wachstumschancen, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marketingausgaben lägen um mehr als 40 Prozent über dem Niveau von vor der Pandemie. Dies stimme ihn zuversichtlich, dass Diageo gut aufgestellt sei, um die Kosteninflation über die Preisgestaltung auszugleichen und seine Marktanteile in einem schwierigeren Konsumumfeld zu schützen beziehungsweise auszubauen./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2023 / 05:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.