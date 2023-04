Credit Suisse hebt Ziel für BP auf 630 Pence - 'Neutral'

Finanztrends Video zu BP



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BP von 550 auf 630 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die strategische Neuausrichtung im Bereich der traditionellen und der kohlenstoffarmen Energie signalisiere, dass der Öl- und Gaskonzern in die Offensive gehe, schrieb Analystin Amy Wong in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel reflektiere die begrenzte Abhängigkeit von den niedrigeren europäischen Gaspreisen und das solide Ertragswachstum von BP./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2023 / 03:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.