Credit Suisse hebt Ziel für Asos auf 680 Pence - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Asos von 660 auf 680 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Umsatzzahlen für die letzten vier Monate des vergangenen Jahres hätten für Erleichterung gesorgt, doch mit Blick auf die Strategie und den Lagerbestand müsse sich der Online-Modehändler noch beweisen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2023 / 09:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.