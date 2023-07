Credit Suisse hebt Ziel für Alphabet A-Aktie - 'Outperform'

Finanztrends Video zu Alphabet A



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Zahlen der Google-Mutter zum zweiten Quartal von 150 auf 151 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts der Erholung des Werbesektors habe Google in allen Berichtssegmenten die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Konzernweit hätten vor allem die sogenannten "anderen Wetten" wie Robotaxis oder Lieferdrohnen positiv überrascht. Sie haben dem Experten zufolge von der schrittweise Einführung von Hardware profitiert. Zudem sei der Onlineshop Google Play auf den Wachstumspfad zurückgekehrt./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 08:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.