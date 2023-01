Credit Suisse hebt Ziel für Adidas auf 103 Euro - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Finanztrends Video zu adidas



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adidas vor Geschäftsjahreszahlen von 83 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Wegen schwacher Margenaussichten und einer nur langsamen Erholung der Geschäfte hält Analyst Simon Irwin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an seiner negativen Einschätzungen des Sportartikelkonzerns fest. Der Ausblick auf 2023 werde wohl von Vorsicht geprägt sein. Er erhöhte zwar seine operative Gewinnschätzung auch wegen weniger nachteiliger Währungseffekte, begründete das höhere Kursziel aber hauptsächlich mit einer gestiegenen Bewertung von Wettbewerbern./tih/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 14:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.