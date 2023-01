Credit Suisse hebt Ziel für ASML auf 767 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Finanztrends Video zu ASML Holding



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ASML nach der Telefonkonferenz zu den vorgelegten Quartalszahlen von 752 auf 767 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des Zulieferers der Halbleiterindustrie sollte die kurzfristigen Nachfragesorgen lindern, schrieb Analyst Adithya Metuku in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit dem Ausblick auf 2023 dürfte ASML außerdem das Risiko aus den Konsenserwartungen weitgehend herausgenommen haben. Allerdings dürften zunächst wohl einige Bedenken bestehen bleiben, bis das Vertrauen in die Chipindustrie, deren Geschäfte ihren Tiefpunkt im zweiten Quartal erreichen sollten, wieder zunehme./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 18:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.