Credit Suisse hebt Kursziel für ProSiebenSat.1 - Underperform

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Finanztrends Video zu ProSiebenSat.1 Media



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach dem Strategietag des Fernsehkonzerns von 6,20 auf 7,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die vorgestellte Strategie des neuen Vorstandsvorsitzenden Bert Habets sei im Grunde eine Weiterentwicklung der vorherigen, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neue Ziele habe sie nicht enthalten. Der mittelfristige Plan eines etwa fünfprozentigen Umsatzwachstums habe weiterhin Bestand. Der Plan sei allerdings fokussierter und auf Kostendisziplin konzentriert./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2023 / 13:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.