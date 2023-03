Credit Suisse hebt Infineon-Ziel auf 53,10 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Infineon nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 49,10 auf 53,10 Euro hochgesetzt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Der Halbleiterhersteller habe auch seine Jahresziele angehoben und ihn damit in seiner Einschätzung bestätigt, dass der zuvor gegebene Ausblick konservativ gewesen sei, schrieb Analyst Adithya Metuku in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob nun ebenfalls seine Schätzungen für die Umsätze bis 2025/26 an sowie auch für die Ergebnisse je Aktie in diesem Zeitraum./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2023 / 12:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.