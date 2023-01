Credit Suisse hebt Covestro auf 'Outperform' - Ziel auf 48 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Covestro von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 48 Euro angehoben. Analyst Samuel Perry gibt den Papieren des Kunststoffkonzerns laut einer am Freitag vorliegenden Studie nun den Vorzug vor den auf "Underperform" abgestuften BASF-Aktien. Bei den wichtigsten Produktgruppen habe Covestro den globalen Tiefpunkt hinsichtlich Angebot und Nachfrage erreicht. Nun erhole sich die Auslastung langsam wieder./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2023 / 05:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.