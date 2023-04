Credit Suisse belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 46 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Eine Analyse des Umsatzpotenzials des gesamten adressierbaren Marktes habe ergeben, dass der Onlinehändler seinen Marktanteil bis 2030 von 10 auf 15 Prozent erhöhen könne, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zalando sei der marken- und kundenfreundlichste Anbieter in seiner Branche in Europa, da er eine große Auswahl an Marken, kostenlose Lieferung und Rücksendung, mehrere Zahlungsoptionen und eine beträchtliche Größe biete, ohne die Preisgestaltung oder Wahrnehmung der Marke zu beeinträchtigen./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 04:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.