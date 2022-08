Credit Suisse belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 35 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Zalando nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe erwartungsgemäß abgeschnitten und einige Fortschritte in puncto Margen und Kosten gemacht, wobei die Lagerbestände höher seien als zu diesem Zeitpunkt in den Vorjahren, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht Zalando weiter als Platzhirsch der Branche in Europa./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 18:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2022 / 04:02 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.