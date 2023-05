Credit Suisse belässt Walmart auf 'Outperform' - Ziel 170 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Finanztrends Video zu Walmart



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Walmart nach höheren Jahreszielen des Handelskonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 170 US-Dollar belassen. Das Unternehmen dürfte in der Einzelhandelsbranche zu den Gewinnern zählen, schrieb Analystin Karen Short in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte besonders für die aktuelle Lage, die von konjunkturellen Unsicherheiten geprägt sei, die wiederum das Konsumverhalten beeinflussten. Walmart konzentriere sich nach wie vor stärker auf die Ergebnisse als auf die Umsätze./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2023 / 06:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.