Credit Suisse belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 3100 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Shell vor dem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Die Herausforderung sei es, eine Strategie für Kapital-Allokation aufzuzeigen, die ausreichend Investitionen in ertragreiche Projekte erreiche, dauerhafte sowie attraktive Aktionärsausschüttungen enthalte und dies alles während der Phase der Dekarbonisierung des Ölkonzerns, schrieb Analystin Amy Wong in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Energie-Wandel von Shell rage als der progressivste im europäischen Energiesektor heraus./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2023 / 03:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.