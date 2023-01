Credit Suisse belässt Sanofi auf 'Outperform' - Ziel 114 Euro

Finanztrends Video zu Sanofi S.A.



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Sanofi vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Analyst Dominic Lunn rechnet laut einer am Freitag vorliegenden Studie dank starker Verkaufszahlen des Mittels Dupixent (gegen Neurodermitis) mit einem Umsatzanstieg zu konstanten Wechselkursen um neun Prozent, womit er im Rahmen der Marktprognosen liege. Die starke Umsatzdynamik sollte der Pharmakonzern mit in das Jahr 2023 nehmen können. Anders als der Markt aber geht der Experte davon aus, dass das Margenziel bis 2025 erreicht wird./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2023 / 08:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.