Credit Suisse belässt Sanofi auf 'Outperform' - Ziel 110 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Interesse der Anleger an den laufenden Produkthaftungsklagen zum zurückgerufenen Medikament Zantac habe stark zugenommen, und der erste Prozess werde voraussichtlich Ende August beginnen, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei alles nicht neu, doch wie üblich bei Rechtsstreits gebe es viel Unsicherheit. Dies sei insbesondere hier der Fall, da im Zeitverlauf vier Unternehmen Rechte an Zantac gehabt hätten. Würde die Haftung nach den kumulierten Umsätzen im Laufe der Zeit aufgeteilt, würde dies bedeuten, dass Glaxo (GSK) als Urheber der Marke zu 80 Prozent haften müsste und die gemeinsamen Hersteller von rezeptfreien Medikamenten zu 20 Prozent./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 14:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.