Credit Suisse belässt Relx auf 'Outperform' - Ziel 2860 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2860 Pence belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter dürfte auf der am 20. April anstehenden Hauptversammlung trotz der gestiegenen Unsicherheiten nach der jüngsten Bankenkrise an seinem soliden Ausblick mit einem Umsatz- und operativen Ergebniswachstum festhalten, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 18:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2023 / 03:03 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.