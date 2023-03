Credit Suisse belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Nvidia nach einer Entwicklerkonferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Wie so oft seien die dort getroffenen Aussagen von längerfristiger Natur und hätten visionären Charakter, schrieb Analyst Chris Caso in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte zeigte sich aber begeistert vom Ansinnen des Grafikchip-Spezialisten, mit Software immer mehr Geld zu machen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 01:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.