Credit Suisse belässt JPMorgan auf 'Outperform' - Ziel 155 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

Finanztrends Video zu JP Morgan Chase



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für JPMorgan nach einer Fachkonferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 155 US-Dollar belassen. Analystin Susan Roth Katzke berichtete in einer am Freitag vorliegenden Studie von ihrem Treffen mit dem JPMorgan-Finanzchef Jeremy Barnum. Ihre Schätzungen und das Kursziel blieben unverändert, wobei das Risiko der Erreichbarkeit in erster Linie mit dem Konjunktur- und Marktverfassung zusammenhänge. Diese Hintergründe seien im Gespräch zwei starke Themen gewesen./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2023 / 18:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2023 / 18:46 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.