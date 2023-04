Credit Suisse belässt Fedex auf 'Outperform' - Ziel 273 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Fedex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 273 US-Dollar belassen. Analyst Ariel Rosa nannte die Aktie in einer am Dienstag vorliegenden Studie seinen "Top Pick" für das laufende Jahr. Sollte das Management mit den Einsparungen vorankommen, berge die Aktie des Logistikkonzerns beträchtliches Aufwärtspotenzial. Bislang seien die Investoren in dieser Hinsicht skeptisch./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / 09:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.