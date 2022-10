Credit Suisse belässt Deutsche Börse auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Finanztrends Video zu Deutsche Börse



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Analystin Haley Tam passte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Prognosen an das besser als erwartet ausgefallene dritte Quartal des Börsenbetreibers zusammen mit den neuen 2022er-Unternehmenszielen an. Der Fokus liege nun auf den Kosten und der Nachhaltigkeit der Umsatztrends hinsichtlich 2023./ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 22:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 03:04 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.