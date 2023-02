Credit Suisse belässt Delivery Hero auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Finanztrends Video zu Delivery Hero



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Das Bruttowarenvolumen im vierten Quartal sei schwach gewesen, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kürzte daraufhin seine diesbezüglichen Erwartungen für die Jahre 2023, 2024 und darüber hinaus. Seine Prognosen für das operative Ergebnis (aEbitda) blieben hingegen mehr oder weniger unverändert./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2023 / 10:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.