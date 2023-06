Credit Suisse belässt Danone auf 'Underperform' - Ziel 55 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Danone vor Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der französische Lebensmittelkonzern dürfte im zweiten Quartal stärker gewachsen sein, als vom Markt erwartet, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Generell sei der Hersteller inzwischen wieder wettbewerbsfähiger, hinke dem Sektor aber immer noch hinterher. Die Aufgaben für die neue Konzernführung seien daher nicht zu unterschätzen./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2023 / 11:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.