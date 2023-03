Credit Suisse belässt DWS auf 'Neutral' - Ziel 31 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "DWS Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für DWS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der allgemeine Trend bei den Nettomittelzuflüssen börsennotierter europäischer Fondsgesellschaften sei im Februar im Vergleich zum Vormonat zwar immer noch positiv, aber in den meisten Anlageklassen rückläufig gewesen, schrieb Analystin Haley Tam in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Eine positive Ausnahme stelle die DWS mit ihrer widerstandsfähigeren Dynamik dar./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2023 / 18:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2023 / 04:01 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.