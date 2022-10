Credit Suisse belässt Boeing auf 'Underperform' - Ziel 98 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Boeing vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 98 US-Dollar belassen. Analyst Scott Deuschle rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem Quartalsumsatz von 17,7 Milliarden US-Dollar, was etwas weniger sei als der Konsens. Beim Kerngewinn rechnet er anders als der Markt mit einem knappen Fehlbetrag von 0,01 Dollar je Aktie. Möglicherweise müsse der Flugzeugbauer das Ziel für die Auslieferungen des 737-Modells nach unten schrauben./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 09:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.