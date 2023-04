Credit Suisse belässt BBVA auf 'Neutral' - Ziel 6,70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BBVA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,70 Euro belassen. Analystin Pamela Zuluaga schätzt laut einer am Dienstag vorliegenden Studie weiterhin das vielversprechende Potenzial für Ertragswachstum der spanischen Großbank auf dem Heimatmarkt und in Mexiko. Auch die solide Kapitalposition und die konservativen Rückstellungen sieht sie positiv. Dennoch bleibt Zuluaga angesichts der steigenden Inflation in den wichtigsten Ländern, in denen die BBVA aktiv ist, vorsichtig./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 03:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.