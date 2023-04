Credit Suisse belässt Adidas auf 'Underperform' - Ziel 106 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Adidas vor Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Analyst Simon Irwin bekräftigte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine vorsichtige Einschätzung hinsichtlich der Geschwindigkeit und des Potenzials eines Turnarounds des Sportartikelkonzerns. Er rechnet damit, dass sich das Umsatzwachstum im zweiten und dritten Quartal aufgrund des schwächeren Absatzes in Nordamerika und China verringern wird./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 05:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.