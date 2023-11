CoinShares International - Båda vinstdrivarna levererar solida resultat

Weitere Suchergebnisse zu "CoinShares":

CoinShares International (CS) fortsätter sin stabila utveckling under 2023 och redovisade en justerad EBITDA på 9,9 miljoner pund under kvartal 3 2023 (6,4 miljoner pund under Q322). Detta trots en förlust på 3,0 miljoner GBP på huvudinvesteringar, främst till följd av avsättningar i FlowBank (där CS har en ägarandel på 28,3%). Både kapitalförvaltningsverksamheten och kapitalmarknadsverksamheten bidrog starkt till resultatet för kvartal 3 2023, med 10,7 miljoner GBP i avgifter och 9,3 miljoner GBP i vinster och intäkter. I september 2023 lanserade CS officiellt Hedge Fund Solutions (aktiv kapitalförvaltning), med de första strategierna aktiva sedan slutet av kvartal 3 2023 och pågående diskussioner med potentiella investerare över hela världen.