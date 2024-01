Cenit: Zukauf zum Jahresstart

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG bereits in der zweiten Kalenderwoche im Jahr 2024 die angekündigte Akquisitionstätigkeit fortgesetzt und die CCE b:digital GmbH & Co. KG übernommen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage verfüge die CCE über eine besondere Expertise bei der Migration und Einführung der Dassault-Standardsoftware. Zudem seien Unternehmensakquisitionen vor dem Hintergrund der herausfordernden Personalrekrutierung eine probate Strategie zum Ausbau der Konzernbelegschaft. Durch die Akquisition der CCE werde das CENIT-Team um 16 Mitarbeiter erweitert. Angaben zur Unternehmensgröße der CCE oder zum Kaufpreis seien indes nicht bekannt. Im Bundesanzeiger finde sich laut GBC lediglich eine Bilanz zum 31.12.2021, aus der hervorgehe, dass es sich zu diesem Zeitpunkt um ein relativ kleines Unternehmen gehandelt habe. Bei einer Bilanzsumme von 1,72 Mio. Euro verfügte die CCE über ein Eigenkapital von 0,19 Mio. Euro und einen Kassenbestand von 1,15 Mio. Euro. Auf Basis dieser Informationen schätze das Analystenteam den Kaufpreis im niedrigen einstelligen Millionenbereich. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 20,90 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.01.2024, 10:55 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 16.01.2024 um 08:04 Uhr fertiggestellt und erstmals am 16.01.2024 um 10:00 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/28673.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.