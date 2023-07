Cenit: Weiterer Zukauf

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG den anorganischen Wachstumskurs fortgesetzt und mit der PI Informatik GmbH einen Full-Service-Dienstleister im Bereich der Konzeption und Beratung von SAP-Landschaften akquiriert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen bislang keine Informationen zum Kaufpreis oder zu den operativen Kennzahlen der PI Informatik GmbH genannt. Gemäß dem im ebundesanzeiger zuletzt veröffentlichten Jahresabschluss zum 31.12.2021 verfüge die erworbene Gesellschaft über eine Bilanzsumme von 3,20 Mio. Euro, einem Eigenkapital von 2,23 Mio. Euro und über eine Liquidität von 1,92 Mio. Euro. Zudem lasse sich erkennen, dass im Geschäftsjahr 2021 ein Bilanzgewinn von 0,29 Mio. Euro erwirtschaftet worden sei. Nach Schätzung der Analysten liege das Umsatzniveau des Zukaufs im mittleren einstelligen Millionen-Bereich. Der Kaufpreis könne sogar unterhalb dieser Größenordnung gelegen haben. Aufgrund der geringen Umsatz- und Ergebnisauswirkung verändere sich das GuV-Bild nur geringfügig. Zudem habe CENIT keine Prognoseänderung vorgenommen. In der Folge bestätigen die Analysten daher das Kursziel von 19,75 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.07.2023, 13:30 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 11.07.2023 um 10:54 Uhr fertiggestellt und erstmals am 11.07.2023 um 12:00 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/27317.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.