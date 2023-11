Cenit: Weitere Akquisitionen geplant

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) den Umsatz wesentlich durch anorganisches Wachstum um über 15 Prozent auf rund 133,3 Mio. Euro gesteigert. In der Folge senken die Analysten das Kursziel leicht und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage plane das Unternehmen, die hohe M&A Aktivität der vergangenen Quartale fortzusetzen. In diesem Zusammenhang habe die Gesellschaft ihre Bankverbindlichkeiten neu strukturiert und ein neues Darlehen von 40,00 Mio. Euro aufgenommen. Mit diesem Darlehen sei das bestehende Darlehen von 22,66 Mio. Euro abgelöst worden. Insgesamt verfüge die Gesellschaft über ausreichend finanziellen Spielraum, um opportunistisch weitere Unternehmen zu akquirieren.

Mit der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen habe das Management die Prognose für 2023 bestätigt. Unverändert werde ein Umsatz von rund 180 Mio. Euro und ein EBIT von rund 9,5 Mio. Euro erwartet. Während das Analystenteam die Umsatzprognose unverändert beibehalte, werde die Schätzung für das EBIT leicht auf 9,55 Mio. Euro (zuvor: 9,80 Mio. Euro) gesenkt. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel leicht auf 20,90 Euro (zuvor: 21,00 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.11.2023, 14:45 Uhr)



