Cenit: Q1 trifft Erwartungen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) den Umsatz um fast 23 Prozent auf gut 43,4 Mio. Euro gesteigert und dabei von anorganischen Effekten profitiert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage mache die zum 31.05.2022 erworbene ISR Information Products einen anorganischen Effekt von ca. 6,0 Mio. Euro aus. Darüber hinaus habe die CENIT AG per 30.01.2023 die mip Management Information Partner GmbH erworben, die nach Schätzungen von GBC im ersten Quartal 2023 einen Umsatzbeitrag von ca. 0,7 Mio. Euro beigesteuert habe. Parallel zum starken Umsatzanstieg sei das EBIT auf 0,01 Mio. Euro (Q1 2022: -0,39 Mio. Euro) gestiegen. Das Nachsteuerergebnis habe -0,07 Mio. Euro (Q1 2022: -0,60 Mio. Euro) betragen.

Mit der Veröffentlichung der Q1-Zahlen 2023, die laut GBC im Rahmen der Erwartungen ausgefallen seien, habe das CENIT-Management die Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt. In der aktualisierten Guidance werde nun ein Konzern-Umsatz in einer Bandbreite von 175,00 bis 180,00 Mio. Euro und ein EBIT von etwa 9,0 bis 9,5 Mio. Euro erwartet. Im Geschäftsbericht 2023 wurden Umsatzerlöse von rund 180 Mio. Euro bei einem EBIT von mehr als 9,5 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Gemäß Aussage des CENIT-Managements sei die neu formulierte Guidance nicht als Prognoseanpassung zu betrachten, wobei weiterhin die jeweils oberen Werte der Guidance-Bandbreite anvisiert seien. Im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells bestätigen die Analysten das Kursziel von 19,75 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



