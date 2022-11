Cenit: Kaufvotum bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG die Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) bei Umsatz und Ergebnis reduziert. In der Folge passen die Analysten das Kursziel an, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage erwarte das Management von Cenit für das Gesamtjahr 2022 nun Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 162 bis 166 Mio. Euro (zuvor: 170 Mio. Euro) und ein EBIT in einer Bandbreite von 6,2 bis 6,8 Mio. Euro (zuvor: 9 Mio. Euro). In der aktualisierten Guidance berichte das Management von einem zurückhaltenden Investitionsverhalten bei manchen mittelständischen Unternehmen, was zu fehlenden Umsätzen im aktuellen Quartal führen könne. Darüber hinaus verzögere sich die Vergabe bei erwarteten Großprojekten aus dem Defence-Bereich, so dass auch hier mit einer Unterschreitung der Umsatzplanungen zu rechnen sei. Neben den fehlenden Umsätzen solle die Ergebnisentwicklung von zusätzlichen Belastungen geprägt sein. Demnach passe das Analystenteam die Umsatz- und Ergebnisprognosen des laufenden Geschäftsjahres 2022 an die veränderte Guidance an. Im Rahmen des angepassten Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 18,20 Euro (zuvor: 18,70 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.11.2022, 14:10 Uhr)



