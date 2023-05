CEWE: EBIT mehr als verdoppelt

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) das EBIT mehr als verdoppelt und dabei von der positiven Entwicklung in allen drei Geschäftsfeldern profitiert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das Unternehmen mit dem vielversprechenden Start sehr gut für einen weiterhin erfolgreichen Jahresverlauf und ein Erreichen – oder gar Übertreffen – der Unternehmensziele aufgestellt. Vorbehaltlich der Zustimmung der am 7. Juni 2023 in Oldenburg stattfindenden Hauptversammlung werde den Anteilseignern im Rahmen der 14. Dividendenerhöhung in Folge eine ordentliche Ausschüttungsrendite von 2,7 Prozent beschert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 120 Euro (zuvor: 117 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.05.2023, 10:35 Uhr)



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 25.05.2023 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

