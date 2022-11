CA Immo: Solide Bilanz

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) die Mieteinnahmen trotz diverser Verkäufe nicht-strategischer Assets im Vorjahr und im laufenden Jahr leicht auf 158 Mio. Euro (9M 2021: 154 Mio. Euro) gesteigert. In der Folge senkt der Analyst leicht sein Kursziel und erneuert das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe die Gesellschaft neben den Mieteinnahmen auch den FFO I um über 2 Prozent auf 102,5 Mio. Euro gesteigert. Zudem sei die Prognose für das Gesamtjahr von mehr als 125 Mio. Euro vom Management bestätigt worden. Die Bilanz gestalte sich laut SRC mit einem net LTV von weiterhin unter 35 Prozent sehr solide. Nach dem Closing des Rumänien-Deals werde der net LTV in Richtung 30 Prozent weiter sinken. Mit einem Cash Bestand von über 440 Mio. Euro, einer Eigenkapitalquote von 48 Prozent und einem sehr diversifizierten Fälligkeitenprofil sei die Gesellschaft für das rauere konjunkturelle Klima nach Meinung des Analysten sehr gut gerüstet. In der Folge senkt der Analyst dennoch das Kursziel leicht auf 40,00 Euro (zuvor: 42,00 Euro) und bestätigt das Rating „Buy“.



