BofA hebt Ziel für Hannover Rück, 'Neutral' - Favorit ist Scor

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Hannover Rück von 201 auf 206 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts eines starken operativen Geschäfts und eher mauer Kursentwicklung geht Analystin Freya Kong laut einer am Dienstag vorliegenden Studie etwas optimistischer in die Berichtssaison der Rückversicherer. Ihr Topfavorit mit einer Menge an Kurstreibern ist Scor./ag/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2023 / 00:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2023 / 00:35 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.