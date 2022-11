BofA hebt Ziel für Airbus auf 200 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu Airbus SE



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Airbus von 185 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie 2022 dürfte auch im kommenden Jahr der Bereich Zivile Luftfahrt andere Industriesektoren abhängen, schrieb Analyst Benjamin Heelan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Lieferkettenprobleme nähmen ab und der Fokus richte sich auf Profitabilitätssteigerung und Mittelverwendung. Bei Airbus ist Heelan sehr optimistisch für die Margen./ag Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.