BofA belässt Nike auf 'Neutral' - Ziel 110 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für Nike nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Der Sportartikelhersteller sei besser als gedacht in das Jahr gestartet, schrieb Analystin Lorraine Hutchinson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch hält sie das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie lediglich für ausbalanciert, da die sich bessernden Bruttomargen durch das schwierige Umfeld auf Umsatzebene wieder ausgeglichen würden. Zudem blieben die Margen in China unter Druck./tav/he Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2023 / 00:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 00:01 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.