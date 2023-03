BofA belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 215 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Dem Dax-Unternehmen komme die aktuelle Annahme am Markt zugute, wonach die Zinsen noch länger hoch bleiben sollten, schrieb Analyst Philip Middleton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet aktuell mit höheren Zinserträgen für den Börsenbetreiber als die Deutsche Börse selbst./tav/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2023 / 00:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 00:30 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.