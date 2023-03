Blue Cap: Spürbare Fortschritte im Portfolio

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Cap":

Nach Darstellung von SMC-Research hat Blue Cap das Jahr 2022 mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwachs abgeschlossen. Für 2023 hat das Management Werte auf Vorjahresniveau in Aussicht gestellt, was aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen wegen ausgelaufener Großaufträge bei einer Tochter Fortschritte in der Breite des Portfolios signalisiert.

Blue Cap habe sich laut SMC-Research im letzten Jahr insgesamt sehr positiv entwickelt und den Umsatz um 30 Prozent auf 347,5 Mio. Euro gesteigert, was in eine Verbesserung des adjusted EBITDA um 23 Prozent auf 30,3 Mio. Euro habe umgemünzt werden können. In einem schwierigen makroökonomischen Umfeld stufen die Analysten das als eine sehr respektable Leistung ein.

Für das laufende Jahr prognostiziere das Management sowohl für den Umsatz als auch für das bereinigte EBITDA Werte in etwa auf dem Niveau aus 2022. Da damit ausgelaufene Großaufträge bei der Tochter con-pearl kompensiert würden, impliziere die Prognose spürbare Fortschritte in der Breite des Portfolios.

Mittelfristig sehe das Management weitere Erlöszuwächse in Kombination mit Margensteigerungen als wesentliche Werttreiber. Um das zu erreichen, werden derzeit beim Großteil der Portfoliogesellschaften neue Vertriebsmaßnahmen implementiert, so die Analysten. Diese sollen maßgeblich dazu beitragen, dass der Net Asset Value von Blue Cap bis Ende 2025 auf 55 Euro je Aktie steige.

Schon der letzte veröffentlichte NAV von 38 Euro per Juni 2022 deute eine deutliche Unterbewertung der Aktie an, ebenso wie der von den Analysten ermittelte neue Potenzialwert von 39 Euro je Anteilsschein (zuvor: 38 Euro). Sie sehen damit unverändert deutliches Aufwärtspotenzial für die Aktie und bekräftigen deswegen ihre Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.03.2023 um 8:50 Uhr)

