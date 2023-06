Blue Cap: Exit mit zweistelligem Millionenerlös

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Cap":

Blue Cap hat nach Darstellung von SMC-Research eine Beteiligung für einen Erlös im niedrigen zweistelligen Millionenbereich verkauft und damit den Wertansatz beim Net Asset Value um 17 Prozent übertroffen. Da der Beitrag, den SMC-Analyst Holger Steffen der Beteiligung bei der Ermittlung des Potenzialwerts zugebilligt hatte, in etwa erreicht wurde, ergibt sich keine Änderung am Urteil und Kursziel des Researchhauses.

In einem schwierigen Umfeld sei Blue Cap laut SMC-Research ein erfolgreicher Exit gelungen. Der Verkauf der Beteiligung Uniplast bringe einen Gesamterlös im niedrigen zweistelligen Millionenbereich ein, womit der Wertbeitrag der Beteiligung zum Konzern-NAV von Ende 2022 um 17 Prozent habe übertroffen werden können.

Da Uniplast in etwa zur Jahresmitte entkonsolidiert werde, habe das Management die Umsatzzielspanne abgesenkt, von 340 bis 355 Mio. Euro auf 300 bis 320 Mio. Euro. Bereinigt um den Konsolidierungseffekt dürfte das etwas vorsichtiger sein als bislang. Auch die um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Marge werde unverändert bei 8 bis 9 Prozent gesehen, obwohl Uniplast im Konzernvergleich eine unterdurchschnittliche Marge erwirtschaftet habe.

Die Analysten sehen den Verkauf sehr positiv, da das Management mit dem Deal einmal mehr sein Geschick beim Portfoliomanagement unter Beweis gestellt habe. Da mit der Transaktion der Beitrag, den sie Uniplast zum Potenzialwert beigemessen hatten, in etwa erreicht worden sei, habe sich ihr Kursziel nicht verändert und liege weiterhin bei 36,00 Euro. Die Aktie sei damit nach wie vor deutlich unterbewertet, weshalb die Analysten die Einstufung mit „Buy“ bestätigen.

