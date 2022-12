Biofrontera: Operatives Ergebnis stark verbessert

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Nach Darstellung von SMC-Research hat Biofrontera das operative Ergebnis im laufenden Jahr stark verbessert. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet eine Fortsetzung der positiven Entwicklung und leitet daraus ein hohes Kurspotenzial für die Aktie ab.

Nach dem Börsengang der US-Gesellschaft Biofrontera Inc. und der Entkonsolidierung zum Jahresende 2021 habe sich das operative Ergebnis der Biofrontera AG im laufenden Jahr sehr positiv entwickelt. Nach neun Monaten habe sich der Umsatz um 18,6 Prozent auf 21,9 Mio. Euro erhöht, was eine Verbesserung des EBITDA von -9,7 auf +5,0 Mio. Euro und des EBIT von -12,1 auf 4,4 Mio. Euro ermöglicht habe. Diese Zahlen überzeichnen laut dem Researchhaus den zugrunde liegenden positiven operativen Trend aber etwas, da Biofrontera Inc. im Vorfeld des üblicherweise starken Schlussquartals den Ameluz-Lagerbestand erhöht habe, weshalb die AG höhere Lizenzzahlungen erhalten habe, als aus dem laufenden US-Absatz ableitbar seien. Dieser Effekt werde sich im Zeitablauf ausgleichen.

Dennoch sehen die Analysten Biofrontera nach den schwierigen Pandemie-Jahren 2020 und 2021 nun auf einem guten Weg. Das Marktpotenzial von Ameluz, sowohl in den USA als auch in Europa und auf anderen Kontinenten, stufen sie noch als sehr groß ein. Sie gehen davon aus, dass die AG die Vertriebsaktivitäten nun erfolgreich intensivieren könne, und dass die US-Gesellschaft durch ihren eigenen Kapitalmarktzugang und das umfangreiche Studienprogramm für Ameluz (das u.a. die Indikationen Akne und Basalzellkarzinome umfasse) künftig substanzielle Marktanteile gewinnen werde, was sich positiv auf die Lizenzeinnahmen der AG auswirken würde.

In ihrem Modell gehen die Analysten daher unverändert von einem starken Wachstum und deutlichen Margensteigerungen bei der Biofrontera AG aus. Sie haben ihre Ergebnisschätzungen für 2022 und auch für die beiden Folgeperioden erhöht, ihr Kursziel sei dennoch mit 2,80 Euro unverändert geblieben. Das sei zum einen auf die schwache Kursentwicklung von Biofrontera Inc. zurückzuführen, da sie die von der AG gehaltenen Anteile zum aktuellen Marktwert als nicht betriebsnotwendiges Vermögen in ihrem Modell erfasst haben. Zum anderen haben sie die unterstellte Aktienzahl von zuvor 63,8 auf 70,9 Mio. Stück erhöht und damit die weitere angekündigte Kapitalerhöhung bereits berücksichtigt.

In Relation zum aktuellen Kurs bietet ihr Kursziel ein attraktives Aufwärtspotenzial von rund 75 Prozent. Das Urteil der Analysten laute daher unverändert „Speculative Buy“. Der spekulative Charakter der Empfehlung beruhe insbesondere auf der hohen Bedeutung des US-Marktes für das Bewertungsergebnis. Dessen weitere Erschließung liege allerdings im Verantwortungsbereich von Biofrontera Inc., die AG habe darauf keinen Einfluss mehr.

