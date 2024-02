Bio-Gate: Kaufempfehlung bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC soll die Bio-Gate AG im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) über alle Geschäftsbereiche hinweg deutlich gewachsen sein. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage werde der Umsatz im Jahr 2023 um rund 20 Prozent wachsen. Für 2024 kalkuliere GBC dann mit gut 8,5 Mio. Euro und für 2025 mit rund 10 Mio. Euro. Hierzu beitragen werde maßgeblich das Geschäftsfeld Dermakosmetik und Wundpflege. Im Veterinärbereich könne das bereits im Vorjahr verzeichnete Wachstum insbesondere durch die Zusammenarbeit mit großen Handelsketten fortgesetzt werden. Die mögliche Zulassung von Silberbeschichtungen für Human-Revisions-Implantate berge wiederum im Bereich Medizintechnik zukünftig signifikantes Wachstum. Auf Basis eines DCF-Modells bestätigen die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2024“-Studie das Kursziel von 4,20 Euro und erneuen das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.02.2024, 16:25 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 05.02.2024 um 16:06 Uhr fertiggestellt und am 06.02.2024 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/28817.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Finanztrends Video zu Silber



mehr >