Bio-Gate: 2023 zurück zum Wachstum

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer von GBC hat die Bio-Gate AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) wegen Lieferverzögerungen bei Rohstoffen und Vorprodukten durch die geopolitischen Entwicklungen einen Umsatz- und Ergebnisrückgang verbucht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten sei der Umsatz im Jahr 2022 um knapp 4 Prozent auf 5,99 Mio. Euro gesunken. Dabei habe insbesondere das Geschäftsfeld Derma-Kosmetik und Wundpflege unter den geopolitischen Entwicklungen gelitten. Dagegen seien in anderen Geschäftsfeldern wie in der Medizintechnik, bei Veterinär sowie bei Industrie- und Hygiene Umsatzzuwächse erzielt worden. Für das Geschäftsjahr 2023 erwarte das Analystenteam wieder ein deutliches Wachstum über alle Geschäftsbereiche hinweg. Demnach solle der Umsatz um 20,2 Prozent auf 7,20 Mio. Euro klettern. Der Abbau der Lagerbestände werde es dem Unternehmen ermöglichen, die Materialaufwandsquote zu senken. Demnach schätze GBC, dass das Unternehmen Skalierungseffekte mit dem steigenden Umsatz erzielen kann und prognostiziere ein EBITDA für 2023 von -0,60 Mio. Euro. Auf Basis ihres DCF-Modells senken die Analysten das Kursziel auf 4,20 Euro (zuvor: 5,75 Euro), erneuern aber das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.06.2023, 11:25 Uhr)



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 02.06.2023 um 19:45 Uhr fertiggestellt und 05.06.2023 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/27149.pdf

