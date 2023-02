Beta Systems Software: Angekündigte Transaktion bringt zusätzliches Wertpotenzial

Nach Einschätzung von SMC-Research biete die von der Beta Systems Software AG geplante Abspaltung der hohen Liquidität in eine separate Gesellschaft zusätzliches Wertpotenzial und Flexibilisierungsvorteile. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski erhöht deswegen sein Kursziel auf 50,60 Euro und bestätigt das Urteil „Buy“.

Mit der angekündigten Abspaltung der vorhandenen Liquidität setze Beta Systems laut SMC-Research einen Punkt hinter einen mehrjährigen Prozess. Da Dividendenzahlungen immer wieder von der Hauptversammlung abgelehnt worden seien, sei nun ein Konzept gewählt worden, in dessen Rahmen Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 62,1 Mio. Euro in Form von Aktien der Latonba AG an die Aktionäre transferiert werden, so das Researchhaus. Damit und mit der geplanten Notizaufnahme von Latonba im Freiverkehr werde den Aktionären die Möglichkeit geboten, einen beträchtlichen Teil der von Beta Systems in den letzten Jahren erzielten Wertschöpfung zu realisieren, ohne sich von den Beta Systems-Aktien trennen zu müssen. Alternativ können sie laut den Analysten an der weiteren Entwicklung von Latonba partizipieren, die als eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf junge Wachstumsunternehmen aufgestellt werden solle. Auch wenn diese Entwicklung noch am Anfang stehe, lasse die bisherige Performance des Teams von Deutsche Balaton, das aufgrund der Mehrheitsverhältnisse auch hier federführend sein dürfte, auf gute Erfolgschancen schließen.

Für Beta Systems bedeute die Transaktion eine deutliche Bilanzverkürzung, eine kräftige Reduktion der Eigenkapitalquote und kurzfristig auch die Erfordernis, wieder auf Betriebsmittelkredite zurückgreifen zu müssen. Angesichts des sehr stabilen, profitablen und Cashflow-starken Geschäfts dürften sich die Eigenkapital- und die Cash-Position aber rasch wieder auffüllen.

Im Modell der Analysten führe der nun höhere Leverage-Grad zu einer Reduktion der gewichteten Kapitalkosten, mit denen sie die erwarteten künftigen Cashflows diskontieren. Ceteris paribus habe sich dadurch der von ihnen ermittelte faire Wert des Eigenkapitals erhöht. Gleichzeitig sei aber das zuvor angesetzte nicht betriebsnotwenige Kapital eliminiert worden, so dass sie den fairen Wert nun bei 38,95 Euro je Aktie sehen. Zuzüglich des um einen 10-prozentigen Risikoabschlag korrigierten Buchwerts der Latonba-Aktien von 12,15 Euro sehen die Analysten den Wert von Beta Systems derzeit also bei 50,60 Euro, was sie als neues Kursziel nehmen. Ihr Urteil laute weiterhin „Buy“.

