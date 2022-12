Bernstein senkt Ziel für Reckitt - 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat das Kursziel für Reckitt von 6400 auf 6100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Value-Aktien aus der Konsumgüterbranche hätten ihre Zeit nun hinter sich, für 2023 sei angesichts der Erwartung einer beginnenden Rezession daher eine Neuausrichtung gefragt, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden europäischen Branchenstudie. "Quality" dürfte dann wieder besser abschneiden als "Value". Daher habe er Unilever, Danone und Lindt abgestuft, weshalb nun mit Beiersdorf und L'Oreal nur noch zwei Aktien mit "Outperform" bewertet seien. Reckitt wird es ihm zufolge 2023 schwer haben, nicht zuletzt, da sich die Hygieneartikel-Volumina weiter abschwächten. Er fragt sich, ob der Vorstandschef an seiner Behauptung, dass Reckitt bereits ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich verzeichne, festhalten werde./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2022 / 00:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2022 / 05:10 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.