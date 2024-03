Bernstein senkt Ziel für Nike auf 120 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nike von 134 auf 120 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Mangel an Innovation sei das in diesem Jahr bisher größte Streitthema gewesen, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun scheine die Wende gekommen zu sein ? mit einer starken Pipeline für 2024, Olympia-Events und -Marketing und der Rückkehr in den Laufsportbereich im Herbst. Aber: Das Wachstum werde erst auf die Innovationen folgen. Langfristig gesehen sei sie daher zuversichtlich, aber für das Geschäftsjahr 2025 seien noch Einschnitte zu erwarten./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / 05:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 05:41 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.