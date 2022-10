Bernstein senkt Ziel für Just Eat Takeaway - 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach Zahlen von 18 auf 14 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Sowohl der Essenslieferdienst als auch Konkurrent Deliveroo zeigten im dritten Quartal einen weiteren Trend weg vom Wachstum und hin zu einer besseren Profitabilität, schrieb Analyst William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 19:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 04:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.